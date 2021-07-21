Зеленський підписав закон про корінні народи України: Путін поскаржився Меркель

Володимир Зеленський 21 липня підписав закон про корінні народи України. Володимир Путін вже встиг поскаржитися на документ під час телефонної розмови з Ангелою Меркель.

Метою закону є максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів. Окрім того, документ надає людям механізми та інструменти роботи з Українською державою. Насамперед – шляхом визнання представницьких органів корінних народів.

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Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи,

– мовиться у законі.

У документі зазначено, що корінними народами України, які сформувались на території Криму є:

кримські татари;

караїми;

кримчаки.

Закон забезпечує такі права корінних народів:

на самовизначення у складі України;

на політичний статус у межах Конституції та законів України;

на збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини

на створення через представницькі органи своїх ЗМІ та отримування державну підтримку;

на дотримування, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних звичаїв і традицій;

на відновлення своєї історичної топоніміки тощо.

Путін поскаржився Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 21 липня зателефонувала Володимиру Путіну. Розмова відбулася через лічені години після того, як США та Німеччина досягли згоди у питанні "Північного потоку-2".

Під час розмови очільник Кремля поскаржився, що Верховна Рада ухвалила начебто "відверто дискримінаційний закон" про корінні народи України.

Закон також дозволяє корінним народам спрямовувати на власні потреби частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території Крим та Севастополя.