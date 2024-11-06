Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

Володимир Зеленський підписав закони про продовження законів про мобілізацію та воєнного стану в Україні. Документи президент України підписав 6 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картки законопроєктів №12151 та №12152 на сайті Верховної Ради України.

До теми Кого не мобілізують до кінця 2024 року: пояснення адвоката

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію

На сайті Верховної Ради у картці законопроєкту №12151 з'явилася інформація, що 6 листопада Зеленський повернув зі своїм підписом закон про продовження строку дії воєнного стану в Україні.



Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану / Скриншот 24 Каналу

Також із підписом президента було повернуто законопроєкт №12152. У ньому містилися положення про продовження строку дії проведення загальної мобілізації в Україні.



Зеленський продовжив мобілізацію в Україні / Скриншот 24 Каналу

Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація в Україні із 10 листопада продовжуються на 90 днів. Тобто триватимуть до 7 лютого 2025 року.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні 29 жовтня. За відповідні законопроєкти проголосували 311 нардепів за воєнний стан та 304 за загальну мобілізацію.