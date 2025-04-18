Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні
- Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.
- Мобілізацію та воєнний стан подовжено на 90 днів до 7 серпня 2025 року.
Володимир Зеленський 18 квітня підписав закон про продовження воєнного стану в Україні. Також президент поставив підпис у документі щодо продовження мобілізації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.
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До коли тепер триватиме воєнний стан та мобілізація
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, президент України підписав законопроєкт №13173 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" 18 квітня. Цей закон набирає чинності з 9 травня 2025 року.
Тепер мобілізаційний процес в нашій державі продовжений на 90 діб. Тобто до 7 серпня 2025 року.
Мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів / Скриншот 24 Каналу
Також Володимир Зеленський поставив підпис у законопроєкті №13172 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Глава держави так само підписав його 18 квітня, ініціатива набирає чинності з дня її опублікування.
Воєнний стан в Україні також продовжили / Скриншот 24 Каналу
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До слова, раніше за продовження воєнного стану та мобілізації в України проголосувала Верховна Рада на засіданні 16 квітня. Законопроєкти підтримали 357 депутатів, проти виступив лише народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.