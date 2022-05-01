Зеленський підтвердив, що розпочалась евакуація цивільних з "Азовсталі"

Президент Володимир Зеленський 1 травня офіційно підтвердив, що почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Зараз звідти вже вивезли приблизно сотню людей.

Глава держави про це написав о 17:36. Команда від нашої влади діє в Маріуполі спільно з представниками ООН.

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Куди везуть евакуйованих

Усіх звільнених із облоги людей везуть до підконтрольного Україні Запоріжжя. Поки працюють також над тим, щоб вивезти решту цивільних із оточеного ворогом підприємства.

Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді,

– написав президент.

Згодом ресурс CNN повідомив, що таке ж підтвердження оприлюднили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Його представники теж вже перебувають на території окупованого міста.

У Червоному Хресті зазначили, що все погоджено з обома сторонами конфлікту. Колона для евакуації стартувала ще 29 квітня. Вона пройшла приблизно 230 кілометрів зранку 30 квітня вже прибула до заводу в Маріуполі.

Найважча операція від початку війни

Невдовзі евакуацію прокоментували член переговорної делегації від України Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вони підкреслили, що це вкрай радісна новина. Адже над вивезенням людей із "Азовсталі" працювали дуже довго.

Третій день спеціальної операції, яку ми називаємо "Евакуація "Азовсталь". Уперше з початку війни та блокади заводу нам вдалося вивезти понад 100 цивільних. Це маленькі діти, жінки та люди похилого віку,

– розповів Арахамія.

Верещук же вибачилася, що влада нічого не говорила про евакуацію кілька днів. Але це було дійсно необхідно, щоб почати безпечну евакуацію. Також вона закликала не вірити жодним повідомленням у ворожих телеграм-каналах. Вже 2 травня українці дізнаються більше про те, як рятували жителів Маріуполя.

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