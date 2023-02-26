Зеленський підтвердив збиття ворожого літака під Авдіївкою
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський ввечері 26 лютого, у День спротиву окупації Криму та Севастополя, звернувся до громадян України. Він повідомив про досягнення нашої держави, а також подякував всім, хто наближає перемогу.
110 ОМБР збила ворожий літак
Зокрема, у своєму зверненні він розповів, що цього дня українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою. Мовиться про захисників 110-ї ОМБР.
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Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою,
– сказав президент.
Звернення Володимира Зеленського 26 лютого: відео
Ймовірно, мовиться про Су-25
Зазначимо, що більше подробиць Володимир Зеленський не озвучив. Однак, ймовірно, йдеться про ворожий штурмовик Су-25, про що раніше 26 лютого розповідав нардеп Муса Магомедов. Ба більше, військовим України вдалося захопити в полон російського пілота.
Кажуть: "Помста – страва, яку подають холодною"… Але не в цьому випадку. Вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохім помщений менше ніж за добу,
– написав він.
Відомо, що цей літак 25 лютого атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. Внаслідок нальоту одна людина отримала поранення, її доправили до лікарні в Покровську.
Падали російські літаки не лише в Україні
Зазначимо, що 26 лютого країна-терористка позбулася свого літака не лише на території України. Так, у самій Росії, ймовірно, долітався ще один штурмовик Су-25. За попередніми даними, у нього спалахнув двигун, однак міністерство оборони Росії поки не коментувало ймовірну катастрофу.
Критичних пошкоджень міг зазнати й російський військово-транспортний літак ДРЛС А-50 внаслідок вибухів біля білоруської авіабази "Мачулищі". Серед версій причин вибухів – скидання вибухівки.
Варто зазначити, що тривалий час саме з цього аеродрому злітали російські МіГ-31к, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".
Військові України збили не один ворожий літак
- 11 лютого українські прикордонники збили літак окупантів під Бахмутом, при цьому катапультування пілота вони не побачили. Припускають, що це також був Су-25.
- Ще один Су-25 перетворили на брухт поблизу Бахмута 24 січня. У той же день в районі Євгенівки Волноваського району було знищено ще 3 російські ударні вертольоти Ка-52.
- Ворожі штурмовики приземляли й 23 січня. У той день збити вдалося 2 ворожі штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Загалом станом на ранок 26 лютого військові України з початку повномасштабної війни знищили 229 ворожих літаків та 288 гелікоптерів.