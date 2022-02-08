Зеленський після зустрічі заговорив до Макрона на "ти"

До Києва 8 лютого прибув президент Франції Еммануель Макрон, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі президенти зробили важливі заяви, а глава держави звернувся до французького лідера на "ти".

Зеленський привітав Еммануеля Макрона і наголосив, що очільника Франції у нас не було 24 роки. Президент заявив, що це велика честь для України і подякував, повідомляє 24 канал.

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Я дякую, що ти зараз тут. Дякую тобі за твою власну підтримку України. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу та особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні,

– наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, держави розвивають співпрацю у всіх сферах, але особливе значення має саме безпекова. Франція відіграє активну роль у рамках нормандського формату.

Президент стверджує, що Макрон багато робить задля миру в Україні. Саме мирний процес був одним з ключових питань під час переговорів.

Зустріч Макрона та Зеленського: коротко

Президенти зустрілись після того, як Еммануель Макрон мав зустріч із Володимиром Путіним 7 лютого в Москві. Темою обговорень стала ситуація навколо загострення між Україною та Росією.

За одним з перших підсумків зустрічі, Україна та Франція домовились розширити співпрацю. Президенти погодили постачання локомотивів потягів та патрульних катерів для України.

Французький лідер також заявляв напередодні, що найближчі дні стануть вирішальними. Макрон наголошував, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України.

Про що Макрон говорив з Путіним у Москві: дивіться відео

Президент уперше звернувся на "ти" до Еммануеля Макрона. При цьому вони майже ровесники. Лідер Франції старший за главу нашої країни менше ніж на рік.