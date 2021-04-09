Зеленський планує зустрітися з Макроном у Парижі

Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де планує зустрітися з президентом Франції Емануелем Макроном. Зокрема, лідери країн обговорять загострення ситуації на Донбасі.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що основною метою візиту Зеленського до Франції є особиста зустріч з Макроном. Він розповів, що супроводжуватиме українського президента в літаку, а сама зустріч може відбутися до кінця наступного тижня.

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Про що говоритимуть президенти

Дипломат зазначив, що однією з основних тем для розмови під час зустрічі буде нарощування військових сил Росії поблизу українських кордонів. Також Зеленський та Макрон обговорять статус деяких реформ в Україні.

Зокрема, це стосується створення незалежної та надійної судової системи в державі.

Ми не сумніваємося у бажанні Зеленського провести реформи. Це важливо, але цього недостатньо,

– заявив посол.

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Понсен також зазначив, що Франція стурбована діями Росії. За його словами, російське підкріплення на кордонах з Україною дещо відрізняється від попередніх років.

Інші зустрічі Зеленського: що відомо