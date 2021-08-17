Зеленський почав відбір судді КСУ за своєю квотою

Володимир Зеленський розпочав процедуру призначення суддів Конституційного Суду за своєю квотою. Крім того, він призначив конкурсну комісію.

Президент підписав указ про відбір суддів КСУ

Зеленський визнав роботу судової системи одним з пріоритетів своєї діяльності. 17 серпня глава держави підписав указ про конкурс для відбору суддів КСУ за квотою президента.

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В ОПУ наголосили, що це вперше за час діяльності Конституційного Суду кандидатури на посаду судді за квотою президента обиратимуться у прозорому конкурсі та без політичного впливу. Це "гарантує, що для КСУ починається нова історія роботи, яка буде взірцем для судової системи".

Розпочавши прозорий добір суддів КСУ на відкритому конкурсі з фаховою й незалежною конкурсною комісією, створюємо основу. Аби не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному чи корумпованому режимі,

– заявив Зеленський.

Конкурсна комісія має розмістити на сайті ОПУ оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ.

Що відомо про конкурсну комісію

Комісія з відбору кандидатів складається з 7 осіб. 3 з них – міжнародні експерти. На думку Зеленського, участь іноземних фахівців забезпечить максимальну довіру до процедури.

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Склад комісії:

Мірослав Вижиковський – професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Польщі у 2001 – 2010 роках, член Panel 255 – дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС;

– професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Польщі у 2001 – 2010 роках, член Panel 255 – дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС; Дмитро Кухнюк – доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дмитро Лук'янов – член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Олександр Скрипнюк – академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;

– академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького; Спиридон Флагоітіс – директор Європейської організації публічного права;

– директор Європейської організації публічного права; Богдан Футей – суддя Федерального суду претензій США;

– суддя Федерального суду претензій США; Артем Янчук – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.