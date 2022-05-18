Зеленський подав до Ради законопроєкти продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський подав законопроєкти до Верховної Ради про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти №7389 та №7390 вже з'явилися на сайті Верховної Ради.

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Тестів законопроєктів наразі немає, тож кінцеві дати дії воєнного стану та загальної мобілізації поки невідомі.

Що було раніше

Зазначимо, що минулого разу депутати продовжили воєнний стан в Україні до 24 травня.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини.

Натомість указ про загальну мобілізацію в Україні затвердили ще 3 березня. На початку травня у ЗСУ повідомили, що мобілізація триватиме до 24 травня, зараз вона проводиться з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%.

Росія готується до ведення довготривалої війни

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що війна нині переходить у затяжну фазу. На Херсонщині та у Запорізькій області російські окупанти, зокрема, взялись активно здійснювати інженерні та фортифікаційні роботи задля того, аби у разі необхідності перейти до оборони.

Міністр зазначив, що кожен день війни – це жертви серед наших захисників та захисниць, а також величезні страждання цивільного населення, особливо на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Весь світ бачив, що відбулось у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають,

– наголосив Резніков.

Крім того, за словами міністра оборони, війна нищить українську економіку. Щодня збільшується потреба у ресурсах задля відновлення, а затягування війни посилює ризик глобальних продовольчої та міграційної криз.

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Резніков запевнив, що з огляду на ці чинники Україна хоче перемогти ворога та звільнити свої території у найкоротший термін, не дати Росії можливості затягнути конфлікт.