Зеленський подякував президенту Єгипту за допомогу громадянам України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм єгипетським колегою Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 24 березня.

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Поінформував президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі про боротьбу народу України з російською агресією. Подякував за допомогу, яку Єгипет надав українцям,

– зазначив Володимир Зеленський.

"Були єдині стосовно необхідності відновлення миру на українській землі", – додав глава держави.

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