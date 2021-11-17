Зеленський погоджував операцію по "вагнерівцях": хто і за що відповідав

Розслідувачі з Bellingcat заявили, що Володимир Зеленський у червні 2020 року "загалом схвалив затримання "вагнерівців". Водночас президент попросив підготувати докладний план спецоперації.

За словами опитаних ексспівробітників ГУР, главу держави вперше поінформовали 15 червня 2020 року під час брифінгу з питань безпеки із керівниками спецслужб.

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Володимир Зеленський загалом схвалив операцію, заплановану на 26 червня 2020 року, та попросив підготувати докладний план,

– пишуть розслідувачі.

До слова, цей план було підготовлено та затверджено міністром оборони 1 липня 2020 року.

Хто відповідав за реалізацію проєкту

Відповідали за проєкт два старші офіцери:

директор ГУР Василь Бурба;

заступник директора СБУ Руслан Баранецький

Вони регулярно проводили брифінги для Володимира Зеленського про хід реалізації "Авеню".

Роль Служби безпеки у спецоперації

Генеральному управлінню розвідки необхідна була допомога Служби безпеки України у складанні короткого списку "вагнерівців", які були найбільш важливими для нашої держави.

Для того, що її запросили потрібно було схвалення ОП. Втім, схвалення президента в будь-якому разі було необхідним, оскільки операція викликала б великий політичний резонанс.

Bellingcat пише, що Андрій Єрмак хотів перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню на Донбасі. Василь Бурба своєю чергою пропонував 4 дні, зрештою її перенесли на 5.

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