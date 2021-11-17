Зеленський погоджував операцію по "вагнерівцях": хто і за що відповідав
Джерело:Bellingcat
Розслідувачі з Bellingcat заявили, що Володимир Зеленський у червні 2020 року "загалом схвалив затримання "вагнерівців". Водночас президент попросив підготувати докладний план спецоперації.
За словами опитаних ексспівробітників ГУР, главу держави вперше поінформовали 15 червня 2020 року під час брифінгу з питань безпеки із керівниками спецслужб.
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Володимир Зеленський загалом схвалив операцію, заплановану на 26 червня 2020 року, та попросив підготувати докладний план,
– пишуть розслідувачі.
До слова, цей план було підготовлено та затверджено міністром оборони 1 липня 2020 року.
Хто відповідав за реалізацію проєкту
Відповідали за проєкт два старші офіцери:
- директор ГУР Василь Бурба;
- заступник директора СБУ Руслан Баранецький
Вони регулярно проводили брифінги для Володимира Зеленського про хід реалізації "Авеню".
Роль Служби безпеки у спецоперації
Генеральному управлінню розвідки необхідна була допомога Служби безпеки України у складанні короткого списку "вагнерівців", які були найбільш важливими для нашої держави.
Для того, що її запросили потрібно було схвалення ОП. Втім, схвалення президента в будь-якому разі було необхідним, оскільки операція викликала б великий політичний резонанс.Зверніть увагу! Bellingcat пише, що Андрій Єрмак хотів перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню на Донбасі. Василь Бурба своєю чергою пропонував 4 дні, зрештою її перенесли на 5.
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