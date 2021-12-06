Зеленський поговорив з Блінкеном перед розмовою Путіна та Байдена

Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Ентоні Блінкеном. Розмова політиків відбулася напередодні перемовин Джо Байдена та Путіна.

Український лідер у своєму твітері повідомив, що з державним секретарем США під час дзвінка вони "узгодили позиції". Зокрема домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано.

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Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – Сполученим Штатам за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України,

– зазначив Володимир Зеленський.

Деталі перемовин Байдена та Путіна

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 грудня поінформувала, що Джо Байден планує чітко пояснити Путіну, що США готували низку економічних заходів, які можуть завдати шкоди Росії.

Ми очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення на переговорах. Втім, будуть й інші теми,

– вказала вона.

Джо Байден і Путін мають провести перемовини по відеозв'язку 7 грудня

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Текст публікації Володимира Зеленського:

Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України.