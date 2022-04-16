Зеленський поговорив з Джонсоном про зброю та гарантії безпеки

Володимир Зеленський 16 квітня провів телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Згодом президент оприлюднив деталі у твітері.

Український лідер наголосив, що вони з прем'єром Великої Британії обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту до Києва. Зокрема, насамперед мовилося про оборонну та макрофінансову підтримку.

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Продовжив діалог з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема, в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України,

– заявив Зеленський.

Раніше український лідер заявив, що наразі жодна країна не формалізувала готовність стати гаранткою безпеки для України. Водночас конкретної інформації варто очікувати упродовж 7 – 10 днів.

Деякі країни вже "демонструють готовність". Серед них – Велика Британія.

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