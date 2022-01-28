Зеленський поговорив з Макроном: у фокусі – відновлення нормандського формату

28 січня 2022 , 23:03
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Володимир Зеленський у інстаграмі

Президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.

Як наголосив Зеленський, саме це є одним з кроків заради миру. Треба використати цей шанс для діалогу поки все цьому сприяє.

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Ми раді відновленню роботи нормандського формату – це один з кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами,
– сказав глава держави.

Він підкреслив, що поки тривають дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації стає меншою.

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Автор: Оксана Княжик