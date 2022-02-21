Зеленський поговорив з прем'єром Словаччини, заявивши, що Росія не показує ознаки деескалації

На тлі загрози нападу Росії Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Словаччини Едуардом Хегером. Вони обмінялись оцінками безпекової ситуації, яка склалася.

Президент підкреслив, що ситуація на окупованому Донбасі загострилась, українські позиції провокативно обстрілюють. Зеленський наголосив на ініціативності переговорів.

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Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС Росії на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб,

– заявив президент.

На основі цього лідери обговорили можливості співпраці у сфері безпеки. Зокрема, словацький уряд вирішив передати Україні дві системи розмінування "Божена 5" та медичне обладнання на суму 1,7 мільйона євро.

Президент подякував Словаччині за підтримку і наголосив на тому, що для нашої держави зараз важливі саме такі дії, а не слова.

Загострення на Донбасі: що відомо

Останнім часом на окупованому Донбасі почалось загострення. Бойовики поширюють різні факти та провокації. Вони обстрілюють мирне населення і звинувачують у всьому ЗСУ. Зокрема, заявляли про сильний вибух у Луганську.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО з приводу ситуації. Адже Росія збирається визнати бойовиків і порушити всі домовленості.

Також 21 лютого внаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє бійців ЗСУ.

Що відомо про Радбез Росії щодо визнання бойовиків: дивіться відео