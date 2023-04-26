Вперше після вторгнення Росії: Зеленський провів тривалу розмову з Сі Цзіньпіном

Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова між лідерами від початку повномасштабного вторгнення.

У середу 26 квітня відбулась довгоочікувана розмова президента України з лідером КНР. Володимир Зеленський повідомив, що розмова була довгою та змістовною.

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Що відомо про розмову президентів

За словами Зеленського, він спілкувався із Сі довго. Президент України вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.

Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин,

– написав Зеленський.

В ОП уточнили, що діалог тривав майже годину. Також про розмову президентів вже звітують китайські ЗМІ. Вони уточнили, що сторони обмінялись думками про китайсько-українські стосунки та обговорили питання "кризи" в Україні.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що це був важливий діалог. Представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, коментуючи спілкування, заявила, що Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати китайсько-українське стратегічне партнерство.

Китай направить представника в Україну

За словами китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив, що незалежно від міжнародної ситуації Пекін готовий співпрацювати з Києвом.

Також КНР направить свого представника з візитом в Україну та інші країни для консультацій щодо врегулювання "конфлікту". Повідомляється, що Пекін буде домагатися "найшвидшого припинення вогню".

Розмову ініціював Зеленський

Речниця міністра закордонних справ Китаю повідомила, що розмова відбулась за ініціативи української сторони. Володимир Зеленський не приховував свого бажання поспілкуватися із Сі. Крім цього, президент України запросив китайського лідера в Україну.

Зауважимо, що розмова лідерів повинна була відбутися раніше, ще до візиту Сі Цзіньпіна до Москви. В Офісі Президента затримку пояснювали тим, що в організації розмови виникли "певні складнощі".

Дипломати ЄС також докладали зусиль для того, щоб ці перемовини відбулись. Адже в Євросоюзі наголошують на тому, що Китай повинен взаємодіяти у питанні врегулювання війни не лише з Росією, а й з Україною.