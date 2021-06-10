Про саміт НАТО та російську агресію: Зеленський поговорив зі Столтенбергом

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Політики обговорили саміт Північноатлантичного Альянсу, який відбудеться 14 червня. Також глава України розповів Столтенбергу про ситуацію з безпекою на Донбасі.

Столтенберг у твітері назвав Україну "цінним партнером НАТО". Він підтвердив, що обговорив з Зеленським зростаючу військову загрозу з боку Росії.

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Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив процес реформ в Україні,

– написав Столтенберг.

Зеленський сподівається, що питання агресії Росії піднімуть на саміті

В Офісі Президента розповіли ще про кілька деталей телефонної розмови. Зеленський висловив сподівання, що під час саміту НАТО питання агресії Росії розглянуть предметно.

Також глава держави подякував генсеку Альянсу за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Зеленський наголосив на важливості політики "відкритих дверей" Альянсу та ПДЧ для України



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Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україні негайно потрібен План дій щодо членства в НАТО. Лише з ПДЧ Київ отримає гарантії безпеки.