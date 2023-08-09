Зеленський показав відео із наслідками атаки по житловому кварталу Запоріжжя: моторошні кадри

Російські окупанти ввечері 9 серпня атакували Запоріжжя. Ворожа ракета поцілила по житловому кварталові.

Про це розповів президент Володимир Зеленський. Також він опублікував відео з місця трагедії.

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Росіяни атакували Запоріжжя

Президент відреагував на черговий терористичний обстріл Запоріжжя.

Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним,

– зазначив глава держави.

Він додав, що наразі триває рятувальна операція. Всім постраждалим нададуть усю необхідну допомогу.

"І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", – підсумував український лідер.

Дивіться відео з місця ворожого обстрілу

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів про наслідки атаки.

"Сьогодні російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. "Надточною" зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим", – зауважив голова ОВА.

Вибухова хвиля вибила шибки у багатоповерхівках. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків справи рук країни-терористки.

О 21:45 стало відомо, що одного цивільного, якого вважали загиблим, реанімували. Тож внаслідок ворожого обстрілу загинули 2 людини.

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