"З руїнами замість життя": Зеленський показав щемливе відео про зруйновані міста України

Російські загарбники жорстоко та цинічно продовжують руйнувати українські міста. Президент Володимир Зеленський показав щемливе відео про знищені населені пункти.

Український лідер заявив, що ми ніколи не пробачимо того болю, який Росія принесла нашій землі. І ми виженемо російську нечисть з усієї України.

Важливо Ніколи не буде прощення, – Зеленський відреагував на нічну атаку по будинку у Кривому Розі

Міста з руїнами замість життя

Зеленський оприлюднив відео і згадав про українські міста, які зруйнували російські терористи.

Міста з руїнами замість життя. Міста із затопленими вулицями. Міста, які існують лише в теплих спогадах. Міста, де тепер замість дитячого сміху лунають вибухи,

– написав президент.

Він наголосив, що українці ніколи не пробачать того болю, який Росія принесла нашій землі. До того ж ми виженемо російську нечисть з усієї нашої землі.

"Звільнимо кожне наше місто і село від окупанта і повернемо справедливість нашим людям", – підкреслив Зеленський.

Щемливі кадри про зруйновані міста України: дивіться відео

Зеленський спрогнозував, яке майбутнє чекає на Росію

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що у Росії може відбутися революція, і не одна. Питання внутрішнього вибуху суспільства – це лише питання часу.

Зеленський вважає, що російське суспільство вже розуміє, що у майбутньому їх чекає внутрішній вибух. Революція – лише питання часу, адже навіть зараз кремлівські пропагандисти промивають мізки. Президент наголосив, що такі наративи – підміна фактів і понять.