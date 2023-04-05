Гімн України лунав перед Президентським палацом у Варшаві: промовисте відео

Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською відвідали Польщу з офіційним візитом 5 квітня. Їх зустрічали під державний гімн України.

У мережі з'явилося промовисте відео з місця подій. До слова, Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського Орденом Білого Орла.

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На зустрічі президентів у Польщі пролунав гімн України

Володимир та Олена Зеленські прибули у Варшаву 5 квітня на зустріч з польським очільником. Біля входу до Президентського палацу їх зустріли Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда.

Про це розповідають польські ЗМІ. Зазначають також, що на зустрічі президентів лунав гімн України.

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