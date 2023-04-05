Наш президент не лякається, як бункерний хробак, – Данілов про візит Зеленського до Польщі

Президент України прибув із офіційним візитом до Польщі. Та Володимир Зеленський відвідує ті країни, які нам допомагають.

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що глава держави – абсолютно демократична людина.

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"Наш президент відвідує й лінію фронту, робить це постійно й не лякається, як лякається бункерний той хробак, який сидить в бункері", – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони.

За словами Данілова, нині достеменно відомо, що всі ті особи, які відвідували чи то певний концерт, чи нібито окупований Маріуполь, чи інші міста, – це точно не Путін, а людина, яка схожа на нього й ніяк не стосується президента Росії.

Ті дані, які ми отримали від людини, яка нині перебуває за кордоном, а була в оточенні Путіна, маємо яскраве підтвердження того, що Путін сидить постійно тільки на карантині, не з'являється серед людей,

– розповів він.

Олексій Данілов розказав, що, для того, аби побачити Путіна, треба приблизно два тижні просидіти на карантині, щоби ні з ким не спілкуватися.

"10 разів на день робити ПЦР, щоби, не дай Боже у вас там щось не сталося. А потім ви можете одним оком побачити цю "тварину", – наголосив секретар РНБО.

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Допомога від Польщі

Олексій Данілов зауважив, що Польща – перша країна, яка після 24 лютого 2022 року поставила озброєння на територію України.

Він зазначив, що ще до повномасштабного вторгнення вони зустрічалися та спілкувалися разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо ситуації, яка пов'язана з війною.

Поляки усвідомлюють ту загрозу, яку може нести Росія саме цій країні, для країн Балтії. Тому вони є нашими друзями, нашими партнерами. Вони нам максимально допомагають,

– сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що вони розуміють, що всі країни, які стосуються демократичного світу, мають в цьому брати участь.

Демократія за перемогу

"11 "Рамштайн" буде вже очний. Він буде у квітні. Це не лише сьогодні була допомога з боку Польщі. Сполучені Штати оголосили великий пакет допомоги, долучаються інші країни", – розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони.

Він підсумував, що Україна не сама в цьому світі, і демократія спільно рухається до спільної перемоги.

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