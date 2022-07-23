Проковтнув 2 регіони та хоче ще: Зеленський порівняв путіна з кашалотом і пітоном

Володимир Зеленський порівняв владіміра путіна з кашалотом чи пітоном. Адже російський диктатор хотів проковтнути Україну.

Президент України зауважив під час інтерв'ю, що тепер путін ризикує бути розірваним. Також раніше Зеленський говорив, що путін не розуміє до кінця, що відбувається.

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Зеленський назвав путіна кашалотом

Це кашалот, який проковтнув два регіони й тепер каже: нумо заморозимо конфлікт. Потім відпочине і через два – три роки захопить ще два регіони та знову скаже: заморозимо конфлікт. І буде йти далі й далі. Сто відсотків,

– пояснив Зеленський.

Додав також, що путін дуже недооцінив Україну, наважившись на військове вторгнення.

Президент України зауважив, що путін відкрив рота, як пітон, і подумав, що ми ще один зайчик.

"Але ми не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути – і насправді ризикує бути розірваним", – зазначив Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.

Коротко про заяви Зеленського щодо путіна

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