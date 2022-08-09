Зеленський поспілкувався з Клінтоном: обговорили, як не дозволити росії "заморозити конфлікт"

Володимир Зеленський провів розмову з Біллом Клінтоном. Зокрема, повідомив 42 президенту США, що важливо не дати росії заморозити конфлікт та подякував США за допомогу в цьому.

В ОП повідомили, що зустріч відбулась у форматі відеоконференції. В цей же вечір 8 серпня Володимир Зеленський пояснив, що після війни не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту.

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Зеленський провів перемовини з Клінтоном

США допомагають нам не дати росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне кремль. Ми добре знаємо, що відбувається із "замороженими конфліктами". Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити,

– пояснив Зеленський.

Також президент України подякував Біллу Клінтону за:

підтримку з боку США на різних рівнях;

особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

Зеленський наголосив, що важливо надалі запроваджувати санкції проти росії та закликав 42 президента США використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору росії.

"Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними", – запевнив Володимир Зеленський.

Додав також про оборонні потреби нашої держави. Також політики обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.

Що цьому передувало

У березні Білл Клінтон та Джордж Буш відвідали українську церкву у Чикаго з букетом соняшників. Таким вчинком 42 та 43 президенти США вирішили продемонструвати солідарність з українцями.

У травні Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеоконференції з 43 президентом США Джорджем Бушем.

Тоді політики обговорили війну в Україні. Також Володимир Зеленський запросив 43 президента США в Україну у будь-який зручний для нього час.

Джордж Буш у відгуці про розмову з Зеленським назвав президента України Вінстоном Черчиллем нашого часу.

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