Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію, – Кравчук про пропозицію зустрітись

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Володимир Зеленський поставив Володимира Путіна у дуже складну ситуацію, запропонувавши зустрітись на Донбасі. На таку пропозицію Росія повинна відповісти.

Джерело:

24 канал

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі "Що це було?" заявив, що рішення Зеленського "пройшло через його душу та розум". Він припустив, що на українського президента вплинуло й побачене на Сході України під час останнього візиту. 

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Чому Путіна поставили в глухий кут

За словами Кравчука, Зеленський запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу, бо за визначенням російського президента неконтрольовані райони Донецької та Луганської областей – це український Донбас

Як зазначив глава делегації України в ТКГ, тепер виникає запитання, чи зможе Путін, ризикуючи, приїхати на Донбас, де перебуває його військо й громадяни Росії.

Такою пропозицією Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію,
– наголосив Кравчук.

Зверніть увагу! Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію Володимира Зеленського щодо зустрічі політиків на Донбасі. За його словами, д ля цього мають бути певні передумови. Однак Пєсков не вказав, які саме.

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Кравчук також зауважив, що пропозицією зустрічі на Донбасі російського президента поставили в глухий кут. 

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Що цьому передувало

  • Володимир Зеленський 20 квітня запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. 
  • Український президент наголосив, що попри спільне минуле, Україна та Росія по-різному бачать майбутнє.
  • Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що поки Володимир Путін уникає переговорів у нормандському форматі, Україна має робити все можливе, щоб припинити війну. 
  • Варто зауважити, що Росія протягом останніх декількох тижнів активно стягує свої війська та зброю до українського кордону. 