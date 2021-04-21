Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію, – Кравчук про пропозицію зустрітись

Володимир Зеленський поставив Володимира Путіна у дуже складну ситуацію, запропонувавши зустрітись на Донбасі. На таку пропозицію Росія повинна відповісти.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі "Що це було?" заявив, що рішення Зеленського "пройшло через його душу та розум". Він припустив, що на українського президента вплинуло й побачене на Сході України під час останнього візиту.

Читайте також Зі мною підуть син і онук, – Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах

Чому Путіна поставили в глухий кут

За словами Кравчука, Зеленський запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу, бо за визначенням російського президента неконтрольовані райони Донецької та Луганської областей – це український Донбас.

Як зазначив глава делегації України в ТКГ, тепер виникає запитання, чи зможе Путін, ризикуючи, приїхати на Донбас, де перебуває його військо й громадяни Росії.

Такою пропозицією Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію,

– наголосив Кравчук.

ля цього мають бути певні передумови. Однак Пєсков не вказав, які саме.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію Володимира Зеленського щодо зустрічі політиків на Донбасі. За його словами, д

До теми Є що сказати, – Кравчук теж готовий зустрітись з Путіним

Кравчук також зауважив, що пропозицією зустрічі на Донбасі російського президента поставили в глухий кут.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Що цьому передувало