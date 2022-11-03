ЗСУ вперед йдуть, кораблі з зерном – йдуть, окупанти – вслід за кораблями, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 3 листопада традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події 253 дня повномасштабної війни.

Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає Україну, інформує 24 канал. Слава усім українцям та українкам, які працюють і наближають перемогу.

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Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також за кораблями! Слава Україні,

– заявив президент.

Також Зеленський нагадав, що в Україні 3 листопада відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Президент привітав всіх військових, ветеранів та героїв, які служать у ракетних, артилерійських та інженерних військах.

Що ще сказав Зеленський

Зеленський наголосив, що українська артилерія – найсильніша у Європі й одна з найсильніших у світі. Попри те, що ворог має кількісну перевагу в артилерії, українські воїни мають якісну перевагу: майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в свою країну.

Спеціальною відзнакою – "За мужність та відвагу" президент відзначив:

43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила,

44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

Зауважте – звернення Зеленського за 3 листопада: дивіться відео