Зеленський повідомив, що в Україну прибув німецький Patriot

В Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини. Комплекс уже використовують у захисті неба.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 липня, під час вечірнього звернення.

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Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше,

– зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України.

До слова, наприкінці червня та на початку липня Німеччина фактично таємно передала Україні пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 39 танків.

. У Повітряних силах повідомили про ефективність роботи ЗРК Patriot: завдяки цій системі з травня 2024 року жоден російський "Кинджал" не досягнув Києва – всі ракети були перехоплені. Мова про понад 20 ракет цього типу.