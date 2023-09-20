"Склад зброї, з якої вбивають українців": Зеленський пояснив, чому "бавовна" у Криму виправдана

Цього літа життя Криму багате на "бавовни". Президент Зеленський заявив, що українські військові продовжать працювати у тому ж дусі.

Президент України зазначив, що Крим є легітимною ціллю для українських ударів. Він пояснив, чому "бавовна" на півострові може стати буденним явищем.

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"Бавовна" в Криму виправдана

У рамках свого візиту до Нью-Йорку для участі в Генасамблеї ООН глава держави дав інтерв'ю, в якому заявив, що американські партнери підтримують Україну у її стратегії по Криму.

Ми думаємо однаково,

– наголосив Зеленський, цим самим розвіявши чутки про напруженість між Вашингтоном та Києвом через систематичні "прильоти" по півострову.

Президент розповів, що удари України по російських матеріально-технічних засобах у Криму спрямовані на те, аби завадити росіянам використовувати півострів для постачання та забезпечення армії знаряддями вбивства українців.

Тимчасово окупований Крим – це місце, де зберігають зброю для вбивства наших мирних жителів. З Криму стріляють по нашій території,

– підкреслив Зеленський.

Крім того, український лідер вкотре наголосив, що будь-який мирний план, при якому Київ має відмовитися від своїх територій, є неможливим. У такий спосіб він прокоментував заяву експрезидента США Трампа, який запропонував "на раз – два" закінчити війну в Україні.

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