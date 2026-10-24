Якщо на мене чинитимуть тиск – я відповім, інакше нас просто з'їдять, – Зеленський

Під час війни Україна не може дозволити собі слабкого президента. Для виживання країни потрібні сильна армія, сильний глава держави та єдність народу.

Таку заяву президент Зеленський зробив в інтерв'ю журналісту Джеймсу Лонгману з ABC News.

Як Зеленський пояснив свою різку відповідь на тиск США?

Глава держави зазначив, що в перші 48 годин війни країни Близького Сходу отримали від стратегічних партнерів 2 тисячі ракет, тоді як Україна за 90 днів отримала лише 24 ракети від свого партнера. Він уточнив, що США не забороняють Європі постачати Україні перехоплювачі, але не погоджують такі поставки.

За словами політика, саме тому він має бути сильним у цій ситуації.

Зеленськиий припустив, що у післявоєнний період українці матимуть будь-якого президента: "це вибір народу". Але сьогодні, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент і сильний народ.

Саме тому реакція така рішуча. І саме тому, якщо на мене чинитимуть тиск – я, звісно, ​​відповім. Інакше вони (росіяни – 24 Канал) нас просто з'їдять,

– пояснив Зеленський.

Раніше президент повідомив, що США затримують поставки Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча вони вже були оплачені союзниками.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заперечив навмисну затримку поставок. Він пояснив її великим попитом.

Нагадаємо, що останні тижні США здійснили низку недружніх кроків щодо України. На певний час перервався обмін розвідданими, швидкість Starlink для військових загальмували, а тим часом Росії дозволили безкарно продавати її дизель. Володимир Зеленський назвав ці американські дії спробою США схилити Україну до капітуляції.