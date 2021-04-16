Багато років тиснули на країну, – Зеленський пояснив, чому так складно реформувати Україну

За словами Володимира Зеленського, Україну так складно реформувати через вплив багатьох людей і сил. Вони не хочуть, щоб країна була потужною і максимально незалежною.

Зеленський наголосив: керувати однаковими завжди легше аніж тими, хто зберегли свою історію, писемність, традиції та, зрештою, своє обличчя. Україна у багатьох питаннях "не маршує у ногу", тому певні сили тиснуть на країну від самого початку її незалежності.

Зауважте Це питання війни, а не бізнесу, – Зеленський про "Північний потік-2"

Президент зауважив, що Україна також приваблює декого як ресурсна та красива країна. Вона має багаті надра, ліси, вода, гори, Крим.

Історично Україну завжди хотіли мати під собою, бачачи тільки сільськогосподарською країною й ресурсною базою для тих чи інших держав. І також багато років тиснули на країну,

– наголосив Зеленський.

Які ще причини виокремив Зеленський

За словами президента, Україну ще з 90-х розкрадають не тільки ззовні, але й всередині. Деякі з цих людей вже примудрилися стати поважними бізнесменами.

Зеленський зізнався, що вважає таких "діячів" просто бандитами. Вони "зрейдили" підприємства, які залишилися від радянських часів.

Український лідер зауважив: ці люди – це фінансові групи. Вони мешкають в елітних районах Англії, Франції та Монако.

Зеленський запевнив, що боротьба з цими групами триває.

Окрім того, дуже важливою є протидія російській дезінформації. Саме тому в Україні створили Центр протидії дезінформації.