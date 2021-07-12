Зеленський пояснив, від чого залежить завершення війни на Донбасі

Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни на Донбасі необхідна політична воля Росії. Також назвав це завдання своїм пріоритетом.

Президент України прокоментував питання війни на Донбасі під час інтерв'ю литовському ЗМІ. Президент також заявив, що війну завершити можливо.

Зеленський прокоментував, як можна завершити війну

Завершення війни – не кажучи вже про те, що це мій пріоритет, і перш за все мій пріоритет як громадянина України – я вважаю, що це конкретні кроки,

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, – якщо протягом 7 місяців не було великих зіткнень або вибухів, то це говорить про те, що можливо завершити війну на Донбасі.

Також Зеленський доповнив, що:

"не став б президентом, якби не відчував, що у мене є і здатність, і бажання, і енергія, і прагнення, і політична воля;

але цього виявилося недостатньо, щоб закінчити війну за рік;

те ж саме має бути і з Росією".

Якщо Росія захоче цього завтра, ми закінчимо цю війну дуже скоро,

– сказав президент.

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