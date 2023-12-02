Маємо зробити дві речі: Зеленський пояснив, якою має бути наступна стадія війни

Президент України дав інтерв'ю AP. У ньому розказав своє бачення, якою має бути наступна стадія війни, а також висловився щодо санкцій і компаній, які торгують із Росією деталями. Про що йшлося в інтерв'ю – розкаже 24 Канал.

Останнім часом Володимир Зеленський багато висловлюється щодо перебігу війни й того, що потрібно змінити. Наприклад, у нещодавньому зверненні він сказав, що слід змінити в сфері мобілізації.

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Яким має бути наступний етап війни: думка Зеленського

Ми повинні дотиснути дві речі: побудувати платформу виробництва своєї зброї за ліцензіями західних країн і дотиснути Формулу миру, залучивши якомога більше країн, щоб вони все-таки Росію ізолювали політично,

– підкреслив президент.

Зеленський зауважив: Формула миру – це не тільки політичне рішення, вона стосується й економічних питань. Росія виробляє ракети, використовуючи деталі від компаній усього світу. Санкції, які накладають на Росію, є потужним інструментом. Утім, має бути й "платформа постійних наших дій, коли існує Формула миру, постійно зустрічаються команди, постійно працюють".

У справі санкцій важливо, щоб Росія не могла їх обходити. Компанії, які зараз продають окупантам деталі, мають заробляти – для їхнього заробітку слід знайти інструменти. Але вони не мають торгувати з Росією.

Нехай вони продають, щоб вони не втрачали гроші, але щоб вони втратили можливість продавати це Росії,

– акцентував президент.

Захід має допомогти Україні допомогти самій собі

Іще Володимир Зеленський торкнувся питання виробництва зброї. За його словами, Росія боїться того, що Україна розпочне сама виробляти зброю. Бо якщо наша держава буде залежати переважно сама від себе – загарбницькі плани росіян просто розваляться і дестабілізувати нас не вдасться.

Нам потрібні ліцензії та дешеві гроші. Нам не потрібні подарунки – дайте нам ліцензії. Дайте нам кредити – дешеві кредити, такі безумовні кредити, які є у ваших державах,

– підсумував Зеленський.

Новий етап війни, на який ми дамо гідну відповідь