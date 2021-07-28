Військові мають ефективно виконувати завдання, – Зеленський пояснив зміни у керівництві ЗСУ

28 липня 2021 , 22:29
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський заявив, що у світі відбувається стрімка трансформація сил, а також засобів для ведення війни. Саме тому військові мають бути готовими виконувати завдання у будь-яких умовах.

За словами українського лідера, основою для успішного функціонування сфери оборони є ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів. 

Зауважте Очікую взаємодії між Міноборони та ЗСУ, – Зеленський про ротації в оборонці і звільнення Хомчака

Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах,
– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що після низки змін очікує системнішої роботи. Кожен військовий має розуміти перспективи розвитку ЗСУ.

Зміни у ЗСУ: останні новини

Зеленський ухвалив рішення про зміну:

  • начальника Генерального штабу Збройних Сил України – Сергія Корнійчука;
  • командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ – Євгена Мойсюка;
  • командувача Операції об'єднаних сил – Володимира Кравченка.

Начальником Генерального штабу ЗСУ призначили Сергія Шаптала. Командувачем об'єднаних сил – Олександра Павлюка.

Зауважте! Новим головнокомандувачем ЗСУ 27 липня став  Валерій Залужний. На цій посаді він змінив Руслана Хомчака.
Автор: Мар'яна Бекало