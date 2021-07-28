Військові мають ефективно виконувати завдання, – Зеленський пояснив зміни у керівництві ЗСУ

Володимир Зеленський заявив, що у світі відбувається стрімка трансформація сил, а також засобів для ведення війни. Саме тому військові мають бути готовими виконувати завдання у будь-яких умовах.

За словами українського лідера, основою для успішного функціонування сфери оборони є ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів.

Зауважте Очікую взаємодії між Міноборони та ЗСУ, – Зеленський про ротації в оборонці і звільнення Хомчака

Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що після низки змін очікує системнішої роботи. Кожен військовий має розуміти перспективи розвитку ЗСУ.

Зміни у ЗСУ: останні новини

Зеленський ухвалив рішення про зміну:

начальника Генерального штабу Збройних Сил України – Сергія Корнійчука;

командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ – Євгена Мойсюка;

командувача Операції об'єднаних сил – Володимира Кравченка.

Начальником Генерального штабу ЗСУ призначили Сергія Шаптала. Командувачем об'єднаних сил – Олександра Павлюка.