Думаю, це наш прапор, – Зеленський пожартував, коли Шольц став на його місце перед брифінгом

Президент Володимир Зеленський у Парижі пожартував через конфуз, який стався з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Лідер Німеччини переплутав прапори й став перед українським.

Кумедний інцидент стався у Єлисейському палаці в Парижі, куди Зеленський прибув після візиту до Лондона, пише 24 Канал. У Парижі український лідер зустрівся з Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Макрон і Зеленський допомогли Шольцу знайти своє місце

Пізно ввечері 8 лютого Зеленський, Макрон і Шольц провели брифінг для ЗМІ. Першим вийшов французький лідер, після якого Зеленський і Шольц.

Німецький канцлер впевнено попрямував до українського прапора, не помітивши німецького. Зеленський відразу помітив, що Шольц став не біля свого прапора та сказав, що це український стяг.

Президент України подякував Шольцу за його вибір та прийняв пропозицію Макрона помінятися місцями. Кумедний інцидент викликав сміх у залі, а також у лідерів держав.

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