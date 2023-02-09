Думаю, це наш прапор, – Зеленський пожартував, коли Шольц став на його місце перед брифінгом
Президент Володимир Зеленський у Парижі пожартував через конфуз, який стався з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Лідер Німеччини переплутав прапори й став перед українським.
Кумедний інцидент стався у Єлисейському палаці в Парижі, куди Зеленський прибув після візиту до Лондона, пише 24 Канал. У Парижі український лідер зустрівся з Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
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Макрон і Зеленський допомогли Шольцу знайти своє місце
Пізно ввечері 8 лютого Зеленський, Макрон і Шольц провели брифінг для ЗМІ. Першим вийшов французький лідер, після якого Зеленський і Шольц.
Німецький канцлер впевнено попрямував до українського прапора, не помітивши німецького. Зеленський відразу помітив, що Шольц став не біля свого прапора та сказав, що це український стяг.
Президент України подякував Шольцу за його вибір та прийняв пропозицію Макрона помінятися місцями. Кумедний інцидент викликав сміх у залі, а також у лідерів держав.
Шольц переплутав прапор України та Німеччини: відео
Зеленський зустрівся з Макроном і Шольцом: головне
- Володимир Зеленський пізно ввечері прибув до Парижа після візиту в Лондон. У Великій Британії український лідер зустрівся з британським прем'єром Ріші Сунаком, а також Королем Чарльзом ІІІ.
- Крім того, Зеленський виступив перед британським парламентом і зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Британії.
- За підсумками зустрічі Україна та Британія уклали спільну декларацію, а також домовилися щодо військової допомоги. Зеленський заявив, що домовився про постачання броньованої техніки, далекобійної зброї й підготовку українських пілотів.
- Після цього президент відбув з візитом до Парижа, де й зустрівся з Шольцом і Макроном. Глава держави заявив, що Франція і Німеччина можуть змінити правила гри й закликав надати Україні ще більше зброї.
- Зі свого боку Шольц і Макрон пообіцяли незмінно підтримувати України. Крім того, Макрон наголосив, що Росія не повинна виграти війну.
- Зауважимо, що це другий закордонний візит Зеленського після того, як розпочалася повномасштабна агресія Росії. Наприкінці 2022 року він відвідав США.
- Очікується, що в четвер, 9 лютого, президент України поїде в Брюссель.