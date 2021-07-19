Батумська конференція та "Асоційоване тріо": Зеленський прибуде з візитом до Грузії
19 липня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 19 липня здійснить до Грузії робочий візит. Там український лідер візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції.
Пресслужба Офісу Президента повідомила, що метою візиту Зеленського є започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
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Лідери 3 країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, Зеленський долучиться до роботи у межах Батумської міжнародної конференції.
Компанію йому складуть:
- Саломе Зурабішвілі – президентка Грузії;
- Майя Санду – президентка Молдова;
- Шарль Мішель – президент Євроради.
Коли відбудеться візит Зеленського до США
- В Офісі Президента розповіли, що наразі триває активна підготовка візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Туди український лідер вирушить на запрошення президента США Джо Байдена.
- Серій Никифоров (речник Зеленського) зауважив, що "зустріч планують на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно у цьому діапазоні".
- Окрім того, в ОП спростували, що Штати нібито захотіли відтермінувати зустріч.