Володимир Зеленський пізно ввечері 10 червня прибув до Німеччини. Метою його візиту є участь у Конференції з відновлення України та переговори німецькими лідерами.

Зокрема, президент України зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони планують обговорити військову допомогу Україні, зокрема, потребу в ППО.

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Зеленський у Німеччині

Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України

URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом,

– вказав президент.

Окрім цього, очікуються переговори з канцлером Олафом Шольцем, під час яких лідери обговорять подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Окремо Шольц та Зеленський скоординують позиції до Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Український гарант також повідомив, що у нього запланована зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас. Зеленський у рамках свого візиту відвідає військову базу, де проходять навчання укарїнські військові.