Зеленський прибув на Донбас: президент відвідає військових на передовій

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Він планує відвідати наших військовослужбовців на передовій.

Глава держави 14 жовтня розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області. Про це повідомили у пресслужбі ОП.

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Президент побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил,

– йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Окрім цього, глава держави ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах Національної програми "Велике будівництво".

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