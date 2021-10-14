Зеленський прибув на Донбас: президент відвідає військових на передовій
Джерело:Офіс Президента
У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Він планує відвідати наших військовослужбовців на передовій.
Глава держави 14 жовтня розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області. Про це повідомили у пресслужбі ОП.
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Президент побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил,
– йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Окрім цього, глава держави ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах Національної програми "Велике будівництво".
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Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом 13 жовтня окупанти 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожого обстрілу один захисник України зазнав поранення.
- Українському воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.