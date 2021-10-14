Зеленський прибув на Донбас: президент відвідає військових на передовій

14 жовтня 2021 , 18:30
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Він планує відвідати наших військовослужбовців на передовій.

Глава держави 14 жовтня розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області. Про це повідомили у пресслужбі ОП.

Читайте також Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну

Президент побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил,
– йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Окрім цього, глава держави ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах Національної програми "Велике будівництво".

Зауважте Зеленський посмертно нагородив двох військових званнями Героя України

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • Протягом 13 жовтня окупанти 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.
  • Унаслідок ворожого обстрілу один захисник України зазнав поранення.
  • Українському воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Автор: Олег Васьків