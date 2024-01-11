Зеленський прибув з офіційним візитом до Естонії

Володимир Зеленський вдосвіта 11 січня прибув до Естонії. Президента України в аеропорту Таллінна зустрів глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Про це естонський міністр повідомив у мережі Х. Він також опублікував спільну світлину з Зеленським, передає 24 Канал.

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Відомо, що разом з Президентом України до Естонії також прибув і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні,

– написав глава МЗС Естонії у мережі.

Свій візит до Естонії Володимир Зеленський анонсував напередодні, 10 січня. Він спочатку прибув до Вільнюса, де зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єр-міністром та Сеймасом. Окрім того, Зеленський також завітав до Українського центру у Вільнюсі, де зустрівся з українською громадою.

До слова, це перший візит Президента України до Естонії за час повномасштабної війни з Росією. У ЗМІ підкреслили, що востаннє Зеленський був з офіційним візитом там у 2019 році.

Зеленський у Литві домовився про нову оборонну підтримку

На спільній пресконференції з президентом Литви Зеленський повідомив, що вдалося досягти нової оборонної підтримки. Так, лідери країн домовилися про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами.

Президент України також подякував Литві за усю надану допомогу – це зброя, техніка, потужні оборонні пакети, тренування воїнів Сил оборони, лідерство країни в коаліції щодо розмінування. Він також додав, що 2014 рік стане вирішальним для України та світу.