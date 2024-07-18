Британія зацікавлена в обнуленні Путіна: в ОП сказали, чого чекати від поїздки Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 18 липня прибув до Великої Британії. Там його зустрів посол України Валерій Залужний. Під час візиту український лідер проведе низку зустрічей щодо розвитку відносин між Україною та Великою Британією.

Велика Британія – це найголовніший партнер України щодо ідеології. Це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Британія, на мій погляд, є найголовнішим нашим партнером з ціннісного ідеологічного погляду. Британія з першого дня війни правильно розставила всі акценти. Незалежно від очільника уряду, очільника МЗС, Міністерства оборони, чітко розуміє усі ризики, які сьогодні генерує Росія", – наголосив він.

Найнадійніший партнер України

Повне інтерв'ю із радником голови ОПУ Михайлом Подоляком вийде о 18:00 на ютубі 24 Каналу

Михайло Подоляк зазначив, що Велика Британія найбільш чітко розуміє усі загрози дій Росії. Адже країна-агресорка намагається домінувати у Європі через насилля.

Британія, як і Україна, максимально зацікавлена в обнуленні сучасної російської політичної вертикалі. Тобто не кордони 1991 року, а саме трансформація політичної системи Росії. Тоді Європа, Британія, Україна отримують шанс на більш-менш правильно структуроване, гарантоване майбутнє,

– підкреслив посадовець.

Британці розуміють, що переговори з Кремлем – це фікція, бо Росія розуміє тільки силу. Тому європейські партнери України мають максимально збільшити допомогу і пришвидшити її, потрібно надавати будь-які дозволи Україні на будь-які удари по місцях концентрації, незалежно від того, де вони розташовані.

Про це Велика Британія заявляє на усіх майданчиках. Тому допомагатиме Україні у повному обсязі попри усі інформаційні, дипломатичні спекуляції і так далі.

"Я не беру конкретику з погляду певних угод, фінансової чи військової допомоги. Це очевидно, президент завжди прагматично підходить до тих чи інших візитів і отримує максимально можливі ресурсні пакети, які необхідні Україні. Але у глобальному вимірі Британія – це найнадійніший партнер України", – додав радник голови ОПУ.