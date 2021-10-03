Зеленський пригадав Разумкову неголосування за санкції проти Медведчука

Президент Володимир Зеленський відвідав виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці. Там глава держави і розповів про ситуацію з відкликанням спікера Разумкова. Зеленський вважає, що це внутрішньофракційне питання.

Про це президент розповів під час брифінгу 3 жовтня у Трускавці. Зеленський наголосив, що він, в принципі, не коментував ситуацію.

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Ви це бачили, незважаючи на те, що голова Верховної Ради чимало говорив про вплив, про тиск чи ще про щось, я не знаю. Тому я вважаю що це внутрішня ситуація фракції "Слуга народу",

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що саме Разумков, як партієць, член команди був делегований фракцією на посаду спікера. Процес у Верховній Раді з ухвалення важливих законопроєктів гальмувати неможливо.

У "слуг народу" мільйон питань до Разумкова

Партія має мільйон питань, я вчора їх чув всі, до голови Верховної Ради – не як до голови парламенту, а, передусім, до людини, яка була делегована цією командою. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом команди,

– додав президент.

Глава держави сказав, що з Разумковим є й "закритий формат розмов". Зеленський каже, що спікер сторониться партії "Слуга народу", бо бачить своє особисте політичне життя.

Зеленський сказав, що Разумков виніс ситуацію в публічну сферу

"Якщо ти не підтримуєш санкції проти Медведчука тощо і таких прикладів багато, то ти робиш свій шлях. Так само, як і закон про олігархів. Вчора було багато таких прикладів", – зауважив Зеленський.

Зеленський дорікнув Разумкову, що він виніс питання у публічну площину, хоча міг обговорити ситуацію спочатку з партією. Президент каже, що в нього зі спікером були досить відкриті відносини, проте це було раніше.

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Щодо підписних листів за відкликання Разумкова, то Зеленський зауважив, що ще пів року тому спікер видавав підписні листи за імпічмент президенту. Проте глава держави каже, що на це не ображається.

Дивіться відео з брифінгу Зеленського: