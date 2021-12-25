Зеленський привітав Алієва з ювілеєм: президенти збираються провести зустріч
25 грудня 2021 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 грудня, провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український лідер привітав колегу з ювелієм.
Зеленський побажав азербайджанському лідеру наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо свого народу. Алієву 24 грудня виповнилося 60 років.
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Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства,
– мовиться у повідомленні.
Також Зеленський та Алієв обговорили питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.
Зустріч президентів у Брюсселі
- У грудні 2021 року Зеленський й Алієв зустрілися у Брюсселі.
- Зеленський подякував азербайджанському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
- Також український лідер звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб. Зокрема, кримських татар, яких незаконно утримують у Росії.
Зеленський зустрівся з Алієвим у Брюсселі: дивіться відео