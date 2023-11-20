Зеленський передав вітання Байдену через Ллойда: що побажав президент колезі

20 листопада президент Зеленський зустрівся із очільником Пентагону Ллойдом Остіним, який прибув до Києва. Під час розмови глава держави попросив міністра оборони США передати Байдену його слова.

Сьогодні американський президент святкує свій 81-й день народження. Як його привітав президент України, інформує 24 Канал.

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Бажаємо перемоги, а де саме, хай вирішує сам

На зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі Зеленський попросив Ллойда передати його вітання з днем народження президенту Байдену.

Ми вдячні президенту Байдену, передайте найкращі побажання президенту у зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо президенту перемоги, а він уже визначить, де і на якому напрямку,

– заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що для України дуже важливо, що Сполучені штати разом із нею. "Ми розраховуємо на вашу підтримку", – наголосив він, звертаючись до американських гостей.

Зеленський не обмежився коротким посланням через Ллойда і також привітав Байдена у соцмережі X. Там він знову подякував США "за лідерство в захисті свободи та життя в ці важкі часи" і побажав Байдену "перемоги у спільній боротьбі проти агресії та терору".

США анонсували новий пакет військової допомоги

Одразу після зустрічі з Ллойдом у зверненні до українців Зеленський повідомив, що Україні передадуть новий оборонний пакет, в якому, зокрема, будуть снаряди. Пізніше Пентагон розкрив деталі нового пакету. Стало відомо, що Києву нададуть одну реактивну артсистему M142 HIMARS і боєприпаси до неї, артбоєприпаси калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові комплекси Javelin і TOW, ПЗРК Stinger, патрони, запчастини і спорядження.