Важливий крок, – Зеленський привітав Санду з перемогою на парламентських виборах
12 липня 2021 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський привітав свою колегу Майю Санду з перемогою на виборах до парламенту Молдвови. Він назвав це важливим кроком на шляху до європейських прагнень.
Так, партія "Дія та солідарність" отримала більшість на виборах. Тому Зеленський відзначив, що це переконлива перемога проєвропейських сил.
Важливо Партія Санду отримує монобільшість на парламентських виборах у Молдові
Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень,
– наголосив президент.
Під дописом Зеленський опублікував спільне фото із Санду.
Що відомо про вибори у Молдові
- Президентка Майя Санду 28 квітня розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори. Це було однією з її передвиборчих обіцянок.
- Експрезидент Ігор Додон виступав проти цього рішення.
- Вибори пройшли 11 липня. Партія Санду "Дія та солідарність" отримала 52,69% голосів громадян, блок Партії соціалістів і Партії комуністів – 27,24%, партія "Шор" – 5,75%.
- У виборах в Молдові взяли участь понад 1 мільйон 477 тисяч виборців. Це становить 48,41% від загального числа громадян, які можуть голосувати. За кордоном на вибори прийшли понад 212 тисяч громадян.