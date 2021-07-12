Важливий крок, – Зеленський привітав Санду з перемогою на парламентських виборах

Президент Володимир Зеленський привітав свою колегу Майю Санду з перемогою на виборах до парламенту Молдвови. Він назвав це важливим кроком на шляху до європейських прагнень.

Так, партія "Дія та солідарність" отримала більшість на виборах. Тому Зеленський відзначив, що це переконлива перемога проєвропейських сил.

Важливо Партія Санду отримує монобільшість на парламентських виборах у Молдові

Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень,

– наголосив президент.

Під дописом Зеленський опублікував спільне фото із Санду.

Що відомо про вибори у Молдові