Зеленський привітав українців з Різдвом, катаючись на лижах у Буковелі: відео з гір

На різдвяні свята Володимир Зеленський відправився у гірськолижний курорт "Буковель". Зранку 7 січня президент привітав українців з Різдвом із засніжених гір.

Президент оригінально привітав народ із Різдвом. Відео він записав спускаючись з гори у Карпатах.

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Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва,

– сказав політик.

На кадрах натхнений Зеленський був у шоломі та червоних захисних окулярах. По заду главу держави оточували засніжені гори.

Дивіться відео привітання Зеленського з Буковелю:

Що відомо про поїздку президента у Буковель

Зеленський приїхав у гори напередодні Різдва – 4 січня. Президент вже похвалився відремонтованими дорогами, які ведуть з Києва до Карпат.

5 січня главу держави помітили у кафе за обідом. Разом із Зеленським сидів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а поруч – невідомі люди. Зауважимо, у кафе було багато звичайних туристів.

До речі, політик зупинився у люксовому готелі Radisson Blu Resort Bukovel. За даними ЗМІ, там нібито перебуває й олігарх Ігор Коломойський.

Різдвяне привітання президента: дивіться відео

Radisson Blu Resort Bukovel – це 5-зірковий готель у Яремче. Там є спа-центр, критий басейн, сауна, тренажерний зал. В середньому ціни на номери у готелі стартують від 7 тисяч гривень за добу. За двомісний спа-люкс доведеться віддати 15 тисяч гривень. Також є люкс і за 30 тисяч на двох. Сніданок додатково коштуватиме 400 гривень.

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