Зеленський приїде в Польщу: у Дуди назвали дату

3 квітня 2023, 09:34
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Канцелярія Анджея Дуди

Володимир Зеленський відвідає Польщу. Президент України буде у Варшаві буквально через декілька днів.

У канцелярії польського президента підтвердили візит та навіть назвали його дату. 

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Зеленський відвідає Польщу

У середу, 5 квітня, очікуємо на офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Польщу,
– мовиться в повідомленні.  

Попередньо відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться з поляками та українцями у Королівському замку у Варшаві. 

Варто додати, що український лідер 28 березня 2023 року спілкувався з польським президентом Анджеєм Дудою.

"Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час", – заявив Зеленський.

Також український президент запевнив, що вони готуються до "важливих заходів", проте не уточнив, яких саме.

Візит Зеленського в Польщу: що відомо

  • 28 березня заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив у розмові з журналістами, що Зеленський та Дуда можуть зустрітись у Варшаві.
  • Точної дати у польському МЗС не називали, проте там пояснювали, що це відбудеться найближчим часом.
  • Павло Яблонський уточнив, що вони точно не анонсуватимуть цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. Посадовець пояснив, що це відбувається з безпекових причин. 
Автор: Діана Квасневська