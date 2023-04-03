Зеленський приїде в Польщу: у Дуди назвали дату
Джерело:Канцелярія Анджея Дуди
Володимир Зеленський відвідає Польщу. Президент України буде у Варшаві буквально через декілька днів.
У канцелярії польського президента підтвердили візит та навіть назвали його дату.
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Зеленський відвідає Польщу
У середу, 5 квітня, очікуємо на офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Польщу,
– мовиться в повідомленні.
Попередньо відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться з поляками та українцями у Королівському замку у Варшаві.
Варто додати, що український лідер 28 березня 2023 року спілкувався з польським президентом Анджеєм Дудою.
"Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час", – заявив Зеленський.
Також український президент запевнив, що вони готуються до "важливих заходів", проте не уточнив, яких саме.
Візит Зеленського в Польщу: що відомо
- 28 березня заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив у розмові з журналістами, що Зеленський та Дуда можуть зустрітись у Варшаві.
- Точної дати у польському МЗС не називали, проте там пояснювали, що це відбудеться найближчим часом.
- Павло Яблонський уточнив, що вони точно не анонсуватимуть цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. Посадовець пояснив, що це відбувається з безпекових причин.