Зеленський у Німеччині відвідав базу, де українські військові тренуються для роботи на Patriot

Під час візиту в Німеччину 11 червня Володимир Зеленський разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц. Саме там наші захисники тренуються та відпрацьовують свої навички.

Окрім того, глава держави також оглянув систему Patriot, яку Німеччина після завершення навчання екіпажу передасть Україні.

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Зеленський побував на військовій базі в Німеччині

Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 мільйонів євро. Він відзначив і передачу німецькою стороною ще однієї системи Patriot, і додаткових систем IRIS-T.

Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам'ятати десятиліттями,

– сказав президент.

Зеленський побував на військовій базі у Німеччині / Фото Офісу Президента

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя, ручні протитанкові гранатомети, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.

Володимир Зеленський також ознайомився з процесом навчання та поспілкувався з українськими захисниками. Президент відзначив їх державними нагородами.

Зеленський оглянув ЗРК Patriot, яку мають передати Україні / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Глава держави наголосив, що частина з цих воїнів – із тимчасово окупованих територій. І вони дуже мотивовані, бо хочуть якомога швидше повернути свій дім. Окрім того, Зеленський наголосив, що влада докладає максимум зусиль, щоб українське небо було чистим від російських загарбницьких дій.

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