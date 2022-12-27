Зеленський призначив послів у двох країнах
Джерело:ОП
Президент України Володимир Зеленський призначив послів у двох країнах. Розповімо далі, про які саме йдеться.
Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення послів у Нігерії та Аргентині. Відповідні укази було опубліковано на сайті Офісу президента 26 грудня.
До речі Зеленський змінив послів України одразу у 4 країнах: у яких саме
Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії
Згідно з документами, новим послом України у Нігерії став Іван Холостенко.
Президент звільнив від виконання обов'язків спецпредставника з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка – тепер він очолить українське дипломатичне представництво в Аргентині.
"22-26 грудня проходить конференція послів України "Війна та нові горизонти у світі". У рамках цього заходу, зокрема, традиційно проходять призначення та узгодження кандидатур послів президентом України", – йдеться у повідомленні.
Раніше Зеленський змінив послів України у 4 країнах
Нагадаємо, що 23 грудня Зеленський призначив нових послів у Болгарії, Латвії, Бахрейні та Перу.
- Глава держави звільнив Віталія Москаленка, який обіймав посаду посла України в Болгарії. Його на цій посаді замінить Олеся Ілащук.
- Також Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко.
- В указі №872/2022 йдеться про призначення послом України в Республіці Перу Юрія Полюховича.
- Дмитра Сеніка призначили послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також у Королівстві Бахрейн за сумісництвом.
Зазначимо, що 23 грудня в Києві відбулася Конференція послів України, під час якої глава держави звернувся до очільників українських дипломатичних установ.