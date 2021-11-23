Зеленський призначив Шурму заступником глави Офісу Президента: що про нього відомо
23 листопада 2021 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника ОП. На цій посаді він відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу.
Відповідний указ №592/2021 очільник української держави підписав у вівторок, 23 листопада.
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Призначити Шурму Ростислава Ігоровича заступником керівника Офісу Президента України,
– йдеться у тексті указу.
Своєю чергою Ростислав Шурма повідомив, що серед його пріоритетних завдань:
- підвищення енергоефективності;
- підготовка програм стимулювання економічного розвитку.
Що відомо про ШурмуРостислав Шурма народився в 1983 році у Львові. Закінчив Національний університет Києво-Могилянська академія (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана (економічна теорія).
Протягом 15 років він працював у промисловості. У 2012 – 2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь". Ростислав Шурма з 2021 року є членом наглядової ради Державного концерну Укроборонпром.
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