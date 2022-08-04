Зеленський призначив Ярослава Янушевича главою Херсонської ОДА

Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА. Під час зустрічі президент вручив йому службове посвідчення.

Відповідний указ опублікували на сайті офіційного представництва глави держави. 9 липня, зазначимо, Зеленський звільнив з посади голову Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

Актуально Якби росія хотіла закінчити війну, то не стягувала б зараз резерви на Південь, – Зеленський

Зеленський вручив Янушевичу службове посвідчення

Президент особисто вручив Янушевичу службове посвідчення і зазначив, що сподівається, що досвід нового глави ОВА стане у пригоді на посаді. Зараз Херсонська область – дуже важливий регіон України.

Президент запевнив, що Херсонщина буде звільнена

Президент також запевнив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від загарбників. Колаборанти у регіоні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

Замість Геннадія Лагути тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської ОВА був призначений Дмитро Бутрій. Своїм указом від 3 серпня 2022 року його президент звільнив.

Читайте також Уряд погодив призначення нового глави Херсонської ОДА

Що відомо про Ярослава Янушевича: коротка біографія

Янушевич народився у 1978 році в Києві.

Випускник Київського національного університету імені Шевченка за спеціальністю "фінанси".

Також здобув спеціальність правознавця у Одеському національному університеті імені Мечникова, а також Національну академію державного управління при Президентові України.

Доктор юридичних наук. Заслужений економіст України.

Кар'єру будував спочатку у Державній податковій інспекції Києва, а з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України.

Обіймав посади заступника голови ДПСУ, а потім Державної митної служби.

Також був виконавчим директором підприємства "Український державний центр радіочастот", а згодом радником гендиректора.

Дивіться у відео – на окупованій частині Херсонщини палають склади ворога: