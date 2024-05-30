Зеленський відреагував на загибель бойової медикині Ірини Цибух

Президент України під час вечірнього звернення згадав Ірину Цибух, яка загинула на Харківському напрямку. Він висловив співчуття родині та побратимам парамедикині.

Володимир Зеленський під час звернення до українців 30 травня зазначив, що Ірина Цибух була однією із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися до її захисту. Про це пише 24 Канал.

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Володимир Зеленський про загибель Ірини Цибух

Зеленський зауважив, що "Чека" була не лише бойовою медикинею, а й тренувала інших та вчила їх бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів.

Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна та світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України,

– сказав він.

Що відомо про Ірину Цибух

Ірина Цибух була бойовою медикинею, журналісткою та громадською діячкою. Вона служила в складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових з гарячих точок.

На Донбас Ірина почала їздити з 2015 року, коли їй було 16. Там вона волонтерила та займалась журналістською та просвітницькою діяльністю.

До повномасштабної війни Ірина працювала на Суспільному менеджеркою та журналісткою. Вона реформувала мовник та реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини.

А після початку повномасштабного вторгнення Ірина доброволицею пішла на фронт. 16 листопада 2023 року Володимир Зеленський нагородив парамедикиню орденом "За заслуги".

Виявилось, що ще у квітні 2023 року захисниця написала посмертного листа – його опублікував її брат. "Чека" закликала українців бути гідними подвигів наших Героїв й нагадала, що для того, щоб бути вільними, потрібно бути сміливими.