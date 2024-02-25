Ми б хотіли закінчити з ним раніше, – Зеленський відповів на плани Путіна "правити" до 2030 року
Очільник Кремля постійно повторює меседж про те, що нібито готовий до переговорів з Україною щодо припинення війни. Президент України прокоментував ці цинічні заяви Владіміра Путіна.
Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", що відбулась 25 лютого, зазначив, що буде вести перемовини з людиною, яка вбиває своїх опонентів. Раніше президент України звинуватив Кремль у вбивстві Олексія Навального.
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У нас немає альтернативи
Зеленський підкреслив, що перемовини з російським диктатором можливі лише за умови, якщо Путін визнає, що програв війну.
Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи Україна програє у цій війні? Впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал,
– зауважив очільник української держави.
Проте на думку Зеленського перемога у війні України цілком залежати від наших військової допомоги з боку західних партнерів.
"Всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад – точно будуть мати великий вплив на його суспільство. Тоді він буде думати про внутрішню безпеку. Сьогодні Путін оперує планами та цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли закінчити з ним раніше", – наголосив Зеленський.
Більше заяв Володимира Зеленського під час пресконференції
- Президент наголосив, що 2024 рік стане переломним у війні. Він буде таким, тому що українцям будуть потрібні "і мужність, і стійкість для того, щоби вижити". На думку Зеленського, від 2024-го буде залежати "формат закінчення війни".
- Водночас Зеленський зауважив, що на те, як "виглядатиме кінець 2024 року" вплине зокрема постачання Україні хоча б 10 систем Patriot впродовж найближчих місяців. Якби ЗСУ застосували ці системи ППО ближче до фронту, то ворог би відступив.
- Також президент пояснив, з чим була пов'язана зміна Головнокомандувача ЗСУ. Це стало одним з кроків "плану дій на третій рік повномасштабної війни". Він зазначив, що є чіткий план щодо контрнаступу, проте, за словами Зеленського, його деталі він не має права повідомляти.