Ми б хотіли закінчити з ним раніше, – Зеленський відповів на плани Путіна "правити" до 2030 року

Очільник Кремля постійно повторює меседж про те, що нібито готовий до переговорів з Україною щодо припинення війни. Президент України прокоментував ці цинічні заяви Владіміра Путіна.

Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", що відбулась 25 лютого, зазначив, що буде вести перемовини з людиною, яка вбиває своїх опонентів. Раніше президент України звинуватив Кремль у вбивстві Олексія Навального.

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У нас немає альтернативи

Зеленський підкреслив, що перемовини з російським диктатором можливі лише за умови, якщо Путін визнає, що програв війну.

Ми запропонуємо йому майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Чи Україна програє у цій війні? Впевнений, що ні. У нас немає альтернативи не перемогти. Якщо Україна програє, то не буде нашого існування. Нам не підходить такий фінал,

– зауважив очільник української держави.

Проте на думку Зеленського перемога у війні України цілком залежати від наших військової допомоги з боку західних партнерів.

"Всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад – точно будуть мати великий вплив на його суспільство. Тоді він буде думати про внутрішню безпеку. Сьогодні Путін оперує планами та цифрами і говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли закінчити з ним раніше", – наголосив Зеленський.

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